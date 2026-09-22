Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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22.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.
Das Papier von Porsche vz konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 46,12 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'636 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bei 46,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,64 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 177'869 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 8,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 22,77 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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