Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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22.09.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagmittag fester
Die Aktie von Porsche vz zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Das Papier von Porsche vz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 45,33 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'737 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,51 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 44,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53'349 Porsche vz-Aktien.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,76 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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