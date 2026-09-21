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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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21.09.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 44,72 EUR ab.

Porsche vz.
42.55 CHF -1.41%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 44,72 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'452 Punkten steht. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,50 EUR nach. Bei 46,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'575 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 11,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 25,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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