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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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21.09.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag schwächer

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 44,78 EUR ab.

Porsche vz.
42.12 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 44,78 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'550 Punkten liegt. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 44,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,00 EUR. Zuletzt wechselten 352'667 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 11,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 25,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.30 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.83 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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12:33 Porsche vz. Buy UBS AG
17.09.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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