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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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21.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag mit Verlusten

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 45,29 EUR nach.

Porsche vz.
42.68 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 45,29 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'572 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 44,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 287'155 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. 11,86 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.30 Mrd. EUR gelegen.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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