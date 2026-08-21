Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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21.08.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 44,10 EUR.
Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 44,10 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'986 Punkten liegt. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 44,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5'565 Porsche vz-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 14,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 23,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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