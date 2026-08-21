Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag stärker

Um 12:28 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,75 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'039 Punkten tendiert. Bei 44,96 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 44,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 107'907 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 20,40 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.30 Mrd. EUR gelegen.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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