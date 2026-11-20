Mit einem Kurs von 43,12 EUR zeigte sich die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'131 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,23 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,89 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,00 EUR. Bisher wurden heute 16'744 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,49 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,39 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von -0,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.71 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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