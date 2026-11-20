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20.11.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 43,42 EUR zu.
Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 43,42 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'025 Punkten notiert. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,83 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 196'259 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 21,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 EUR, nach -0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 8.71 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,13 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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