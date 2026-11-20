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20.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 43,70 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 43,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'036 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 87'438 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 18,49 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,65 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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