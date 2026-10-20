Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 43,30 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'235 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 43,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157'311 Porsche vz-Aktien.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 17,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,42 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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