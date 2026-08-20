Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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20.08.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag freundlich
Die Aktie von Porsche vz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 45,32 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 45,32 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'040 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,35 EUR. Bei 45,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 13'197 Aktien.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 27,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.
Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,93 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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