Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 44,78 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'965 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 154'968 Porsche vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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