Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.08.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Mittag an
Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 44,99 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 44,99 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'974 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81'312 Porsche vz-Aktien.
Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 12,60 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 26,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.
Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht
Porsche-Aktie steigt: Operative Rendite im ersten Halbjahr gewachsen - Stellenabbau kostet Hunderte Millionen Euro
Porsche-Aktie in Grün: Sportwagenbauer streicht 5'000 weitere Stellen in Stuttgart
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.