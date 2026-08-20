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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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20.08.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Mittag an

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Mittag an

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 44,99 EUR.

Porsche vz.
41.82 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 44,99 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'974 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81'312 Porsche vz-Aktien.

Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 12,60 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 26,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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