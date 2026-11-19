Die Porsche vz-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 43,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'885 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 42,74 EUR. Bei 42,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19'458 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 15,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,26 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8.05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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