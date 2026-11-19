Die Porsche vz-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,27 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'681 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 43,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 42,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,84 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83'325 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 17,68 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Am 27.10.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie eingenommen. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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