|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag stabil
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 43,27 EUR.
Mit einem Wert von 43,27 EUR bewegte sich die Porsche vz-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'816 Punkten liegt. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,40 EUR an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 42,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62'663 Porsche vz-Aktien.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,08 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 17,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Am 27.10.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,83 EUR gegenüber -0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -7,51 Prozent zurück. Hier wurden 8.05 Mrd. EUR gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Porsche-Aktie im Plus: Verbesserte Zahlen bis September, Jahresprognose bestätigt
Porsche-Aktie fester: Neues Supersportwagen-Design vorgestellt
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
19.11.26
|MDAX aktuell: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
19.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag stabil (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.