Mit einem Wert von 43,27 EUR bewegte sich die Porsche vz-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'816 Punkten liegt. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,40 EUR an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 42,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62'663 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,08 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 17,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Am 27.10.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,83 EUR gegenüber -0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -7,51 Prozent zurück. Hier wurden 8.05 Mrd. EUR gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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