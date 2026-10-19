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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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19.10.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagvormittag mit Kurseinbussen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 41,97 EUR.

Porsche vz.
38.44 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,97 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'439 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,88 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'884 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 17,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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