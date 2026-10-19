Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 41,56 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'327 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 41,33 EUR. Mit einem Wert von 41,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 36'136 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. 21,90 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 16,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,42 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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