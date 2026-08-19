Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Mittwochvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 43,85 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'135 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,71 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'534 Porsche vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 15,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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