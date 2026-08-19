Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’463 0.2%  DAX 26’091 -0.1%  Euro 0.9334 0.3%  EStoxx50 6’444 -0.4%  Gold 4’492 -0.7%  Bitcoin 55’793 1.0%  Dollar 0.7987 0.2%  Öl 92.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
KI-Boom oder Blase? Deshalb spalten die Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. die Wall Street
Danone-Aktie: Übernahme von Huel für Milliardensumme genehmigt
Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter - Aktie im Fokus
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Suche...
Plus500 Depot

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 44,87 EUR.

Porsche vz.
41.62 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 44,87 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'086 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 44,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'704 Porsche vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 20,62 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht

Porsche-Aktie steigt: Operative Rendite im ersten Halbjahr gewachsen - Stellenabbau kostet Hunderte Millionen Euro

Porsche-Aktie in Grün: Sportwagenbauer streicht 5'000 weitere Stellen in Stuttgart


Bildquelle: Porsche
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Etwas fester zur Wochenmitte
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
19.08.26 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.90 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.