Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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19.08.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 44,87 EUR.
Die Porsche vz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 44,87 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'086 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 44,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'704 Porsche vz-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 20,62 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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