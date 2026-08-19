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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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19.08.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Mittwochmittag fester

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Mittwochmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,45 EUR zu.

Porsche vz.
41.62 CHF 0.27%
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Das Papier von Porsche vz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 44,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'116 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'106 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 12,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 19,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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