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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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18.09.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 46,44 EUR abwärts.

Porsche vz.
43.94 CHF 2.39%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,4 Prozent auf 46,44 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'637 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 46,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,18 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54'422 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,05 Prozent zurück. Hier wurden 8.83 Mrd. EUR gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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