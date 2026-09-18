Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 46,50 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'356 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 46,20 EUR. Bei 47,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 269'405 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). 8,95 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 30,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Porsche-Aktie im Sinkflug: MHP komplett an Tata Consultancy Services verkauft

BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht