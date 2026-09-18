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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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18.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag mit Verlusten

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 46,74 EUR.

Porsche vz.
44.20 CHF 2.99%
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Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 46,74 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'533 Punkten steht. Bei 46,20 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 151'370 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 31,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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