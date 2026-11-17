Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 43,44 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'367 Punkten liegt. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,41 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5'192 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,62 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 18,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Porsche vz liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 8.05 Mrd. EUR, gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -7,51 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 2,09 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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