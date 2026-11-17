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17.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Mittag
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 43,53 EUR ab.
Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 43,53 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'401 Punkten steht. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,41 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'510 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 18,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Am 27.10.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -7,51 Prozent zurück. Hier wurden 8.05 Mrd. EUR gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,09 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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