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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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17.08.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Vormittag

Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche vz. Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 44,32 EUR.

Porsche vz.
42.00 CHF 1.95%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,32 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'447 Punkten realisiert. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 44,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6'030 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 19,63 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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