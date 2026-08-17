Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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17.08.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Porsche vz zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Porsche vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,46 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,46 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'410 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 44,83 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,15 EUR nach. Bei 44,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67'180 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 24,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.30 Mrd. EUR gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Porsche vz dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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