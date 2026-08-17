Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Montagmittag an

Um 12:28 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 44,74 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'427 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,83 EUR aus. Bei 44,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46'587 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 13,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Porsche vz gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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