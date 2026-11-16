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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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16.11.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag südwärts

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 45,02 EUR.

Porsche vz.
40.76 CHF -3.02%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 45,02 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'734 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 44,88 EUR. Mit einem Wert von 45,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'024 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 12,53 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von -0,65 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.05 Mrd. EUR, gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -7,51 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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05.11.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
03.11.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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