Porsche vz Aktie News: Porsche vz verliert am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 43,97 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'660 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 43,96 EUR. Bei 45,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148'217 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 15,21 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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