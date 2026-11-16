Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 44,53 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'710 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 44,47 EUR. Bei 45,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'028 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,01 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -7,51 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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