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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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16.10.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Freitagnachmittag zu

Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Freitagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 42,42 EUR zu.

Porsche vz.
39.12 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere um 16:28 Uhr 2,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'666 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 42,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,78 EUR. Bisher wurden heute 293'900 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 16,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 16,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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