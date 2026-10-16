Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 42,60 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'606 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 42,62 EUR. Bei 41,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 75'210 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 15,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,05 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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