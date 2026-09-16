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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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16.09.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Mittwochvormittag ab

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 44,60 EUR.

Porsche vz.
41.92 CHF -1.73%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,2 Prozent auf 44,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'486 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,57 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8'266 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,59 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 20,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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