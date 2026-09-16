Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Porsche vz-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 45,16 EUR an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'486 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 45,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,81 EUR. Bei 45,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 255'923 Stück.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 12,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,12 Prozent.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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