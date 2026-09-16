Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit Abschlägen

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 44,38 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'441 Punkten realisiert. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,81 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 152'258 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. 14,15 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 19,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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