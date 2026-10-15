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15.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag im Minus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 41,13 EUR nach.

Porsche vz.
38.45 CHF -0.27%
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Die Porsche vz-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 41,13 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'185 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,05 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39'836 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,17 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 13,40 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Am 29.07.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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