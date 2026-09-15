Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,09 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'324 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 45,11 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'969 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 26,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,05 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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