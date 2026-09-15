Porsche vz Aktie News: Porsche vz verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 45,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'445 Punkten tendiert. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,45 EUR zu. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 44,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109'926 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 12,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 26,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Porsche vz dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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