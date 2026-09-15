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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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15.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag nahe Nulllinie

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Porsche vz zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Porsche vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,98 EUR an der Tafel.

Porsche vz.
42.70 CHF 0.91%
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Die Porsche vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 44,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'385 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 45,28 EUR. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 44,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,93 EUR. Bisher wurden heute 41'778 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Abschläge von 20,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 EUR ausgeschüttet werden. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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