Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,18 EUR abwärts.
Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 41,18 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'375 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 40,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15'250 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 23,02 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 13,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Porsche-Aktie wankelmütig: Finanzchef dämpft Hoffnung auf besseres Jahr 2027 - VW-Tochter peilt mit Sparprogramm höhere Profitabilität an
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
14.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
13.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)