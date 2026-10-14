Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 41,18 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'375 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 40,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15'250 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 23,02 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 13,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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