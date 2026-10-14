Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’140 0.8%  Bitcoin 67’265 -0.9%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.7 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Kräftiges Comeback nach der jüngsten Verkaufswelle
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Lufthansa-Aktie: Massnahmen wegen Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt ergriffen
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,18 EUR abwärts.

Porsche vz.
38.55 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 41,18 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'375 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 40,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15'250 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 23,02 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 13,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort

Porsche-Aktie wankelmütig: Finanzchef dämpft Hoffnung auf besseres Jahr 2027 - VW-Tochter peilt mit Sparprogramm höhere Profitabilität an

VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen


Bildquelle: Porsche
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten