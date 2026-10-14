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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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14.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag im Aufwind

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 41,42 EUR.

Porsche vz.
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Das Papier von Porsche vz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'409 Punkten tendiert. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,60 EUR zu. Bei 41,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47'019 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,31 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,00 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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