Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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14.09.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 45,66 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 45,66 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'542 Punkten notiert. Bei 45,81 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 44,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 32'195 Stück.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 10,95 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 21,99 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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