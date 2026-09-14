Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 45,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,81 EUR an. Mit einem Wert von 44,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143'850 Porsche vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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