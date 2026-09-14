Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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14.09.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 45,06 EUR zu.
Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 45,06 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'439 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,81 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 94'247 Stück.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,95 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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