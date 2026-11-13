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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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13.11.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz stabilisiert sich am Vormittag

Porsche vz Aktie News: Porsche vz stabilisiert sich am Vormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 45,78 EUR.

Porsche vz.
42.02 CHF -0.56%
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Die Porsche vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,78 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'727 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 45,91 EUR. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 45,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'982 Porsche vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 10,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Porsche vz veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -7,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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05.11.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
03.11.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
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