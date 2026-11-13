Porsche vz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche vz

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 45,54 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'739 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 45,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57'448 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Am 27.10.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,65 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.71 Mrd. EUR gelegen.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,07 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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