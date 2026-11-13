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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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13.11.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 45,68 EUR abwärts.

Porsche vz.
42.02 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 45,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'808 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 45,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23'394 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 28,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 2,07 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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